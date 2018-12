Jeder Vierte arbeitet an Wochenenden

Jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet mindestens zweimal im Monat auch samstags oder sonntags. Das betraf im Jahr 2017 neun Millionen Arbeitnehmer. Bei 1,6 Millionen Beschäftigten liegt die Arbeitszeit bei 49 Stunden in der Woche oder darüber. Etwa jeder siebte Beschäftigte in Deutschland ist Schichtarbeiter. Bei Leiharbeit und befristeter Beschäftigung sind atypische Arbeitszeiten stark ausgeprägt.

Arbeitnehmer zögerlich bei Arbeitgeberwechsel

Deutsche Arbeitnehmer wechseln laut einer Studie im Auftrag des Karriereportals »LinkedIn« nur zögerlich das Unternehmen. Grund dafür ist häufig mangelndes Selbstvertrauen. Demnach steckten 70 Prozent der Beschäftigten bereits einmal in einem ungeliebten Job fest. Die Reißleine ziehen dann aber nur die wenigsten sofort.

Im Schnitt warten Arbeitnehmer elf Monate, bevor sie eine neue Bewerbung in Betracht ziehen. 31 Prozent gaben an, aus fehlendem Selbstvertrauen zu zögern, sich zu bewerben. 30 Prozent halten ihre Berufserfahrung für unzureichend. 28 Prozent zögern, weil sie die eigene Komfortzone ungerne verlassen. Vor allem jüngere Menschen zeigten sich unsicher: 44 Prozent der 18 bis 34-Jährigen hat in der Vergangenheit wegen fehlendem vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auf eine Bewerbung verzichtet.

Lehrermangel an Berufsschulen

An den Berufsschulen werden einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bis zum Jahr 2030 rund 60 000 neue Lehrkräfte benötigt. Fast die Hälfte der aktuell 125 000 Berufsschullehrer werde bis dahin in Rente gehen, neu ausgebildete Kräfte könnten die Lücke aber bei Weitem nicht schließen. Die Berufsschulen seien daher schon heute in hohem Maße auf Seiten- und Quereinsteiger angewiesen. Die Ausbildung von Berufsschullehrern dauere in der Regel mehr als sieben Jahre.

Nicht mal jeder dritte Polizei-Azubi eine Frau

Trotz insgesamt gestiegener Ausbildungszahlen bei der Bundespolizei liegt der Frauenanteil bei unter einem Drittel. In diesem Jahr begannen bis Anfang Oktober insgesamt 2369 angehende Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung für den Mittleren Dienst bei der Bundespolizei. Nur 576 der Auszubildenden sind Frauen. Auch im gehobenen Dienst waren sie unterrepräsentiert: Von insgesamt 561 Auszubildenden waren dort nur 165 Frauen.

Die Zahl der Auszubildenden war zuletzt zwar kontinuierlich gestiegen. 1854 Anwärter gab es 2016, im vergangenen Jahr waren es 2264, in diesem Jahr noch einmal 100 mehr.

Motivation der Mitarbeiter sinkt

Stimmt die Chemie im Team nicht, ist schlechte Stimmung bei der Arbeit quasi vorprogrammiert. Für mehr als jeden Zweiten (57 Prozent) ist es eine echte Motivationsbremse, wenn die Zusammenarbeit mit einem Kollegen nicht funktioniert und man auch auf der persönlichen Ebene nicht harmoniert.

Bei dicker Luft am Arbeitsplatz gibt es auch oft Unsicherheit darüber, wer für klärende Worte zuständig ist. Das sagen einer Umfrage zufolge 30 Prozent der Befragten. Vier von zehn Menschen (40 Prozent) finden, dass der Chef in solchen Fällen in der Verantwortung ist, wieder für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Unstimmigkeiten im Team selbst offen anzusprechen, fällt einem Drittel der Befragten (32 Prozent) schwer. Befragt worden waren rund 1000 Menschen im Auftrag der Personalberatung Von Rundstedt. Agenturen/nd