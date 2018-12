Staatliche Leistungen zur Entlastung von pflegenden Angehörigen kommen nach Angaben von Experten in den Familien oft nicht an. Grund hierfür sei ein Flickenteppich unterschiedlicher und komplizierter Regelungen in den Ländern.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 Anspruch auf einen sogenannten Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich. Für diesen Betrag können die betroffenen Haushalte bei entsprechenden Anbietern Hilfsdienste einkaufen. Nach Angaben der Vereinigung der Senioren-Assistenten sind jedoch in einigen Bundesländern zu wenige Anbieter zugelassen, so dass der Hilfebedarf in den Haushalten nicht gedeckt werden könne.

»Zum Ende des Jahres 2018 wird sich die Problematik weiter zuspitzen«, sagte die Vorsitzende der Organisation, Carolin Gatzke. Denn nach dem Gesetz könnten bis Jahresende pflegende Angehörige finanzielle Ansprüche aus den Jahren 2015 und 2016 gemäß einer Überleitungsvorschrift bei der Pflegekasse geltend machen und bis zum 31. Dezember 2018 verbrauchen. »Wenn es weiterhin nicht genügend zugelassene Dienstleister gibt, wird das Geld verfallen«, so Gatzke. Sie fordert, die gesetzliche Übergangsfrist zu verlängern. epd/nd