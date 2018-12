In Deutschland dürfen bald nur noch Ärzte per Laser Tätowierungen entfernen, wie der Bundesrat Ende Oktober 2018 entschieden hat. Bisher bieten beispielsweise auch private Kosmetikstudios solche Eingriffe an.

Der entsprechende Entwurf der Strahlenschutzverordnung hatte ursprünglich noch eine strengere Regelung vorgesehen. Der Bundesrat beschloss nunmehr, dass alle Ärzte mit entsprechender Fachkunde in Zukunft Tattoos en...