Dörfles-Esbach. Ein Scherzbold oder Umweltsünder hat in Dörfles-Esbach im bayerischen Landkreis Coburg einen Automotor entsorgt - direkt neben dem Hinweisschild an einem Bahnübergang: »Bei geschlossener Schranke: Bitte Motor abstellen. Danke!« Nun ermitteln die Beamten wegen einer Ordnungswidrigkeit. dpa/nd

