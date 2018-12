New York. Der UN-Sicherheitsrat hat sich in Anwesenheit des kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci und des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic mit den Armee-Plänen des Kosovo befasst. Bei der Dringlichkeitssitzung in New York beteuerte Thaci am Montag, die künftige Armee seines Landes werde »niemals eine Bedrohung« sein. Dagegen äußerte sich Vucic in der Dringlichkeitssitzung »sehr besorgt« über die Zukunft der Serben, seines Landes und der gesamten Region. AFP/nd Kommentar Seite 10