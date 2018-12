Auf Arme wirkt Disneyland wie eine abweisende Festung. Foto: AFP/Picture Tool

Florida ist der ewig feucht-warme »Sunshine State« der USA. Rentnerparadies und Urlaubsziel voller Nationalparks und Attraktionen, die zur Flucht in die Natur oder in die Fiktion einladen. Doch abseits des Cinderella- Schlosses im »Magic Kingdom« von Disneyland ist es schlimmer, als man meint, vor allem wenn man kein Geld hat, es zu besuchen, wie man vergangenes Jahr in Sean Bakers Film »The Florida Project« sehen konnte. Es war das intime Porträt einer armen Kleinstfamilie, mit einer Erzählperspektive auf Augenhöhe einer Sechsjährigen.

In diesem Florida der Urlaubsträume und erdrückenden Schwüle hat auch Jennifer Clement ihren neuen Roman »Gun Love« angelegt, der von einer Welt weit entfernt von allen bekannten Klischees erzählt, wie die jugendliche Erzählerin Pearl gleich zu Beginn klarstellt: »Das hier war nicht der Süden von Florida bei den warmen Stränden am Golf von Mexiko. Wir waren weder in der Nähe der Orangenplantagen no...