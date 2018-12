Blankenhain. In Thüringen saniert die Landesforstanstalt beliebte Wanderwege. Bislang sei etwa ein Drittel der 17 000 Kilometer umfassenden touristischen Wanderwege in gutem Zustand, teilte Thüringenforst am Mittwoch mit. Von einem von der Landesregierung aufgelegten Sanierungsprogramm soll auch der 16 Kilometer lange Drei-Türme-Wanderweg bei Weimar profitieren. In einer ersten Etappe wurden seit Oktober 33 000 Euro in einen acht Kilometer langen Teilabschnitt investiert und unter anderem neue Sitzbänke und überdachte Sitzgruppen aufgestellt. dpa/nd