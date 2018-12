Wie unsere Gesellschaft ist auch der Immobilienmarkt gespalten. Bundesweit stehen einerseits im Durchschnitt fast fünf Prozent aller Wohnungen leer. Andererseits gibt es in Großstädten, den Ballungsräumen und Studentenstädten in Ost und West kaum noch freie Wohnungen.

Doch es geht um mehr als Lokalpolitik: »Wohnen ist zu einem zen-tralen sozialpolitischen Thema in Deutschland geworden«, stellt der Ökonom Heinz-J. Bontrup in seinem neuen Buch fest. Regionale Verknappungen führen teilweise zu »drastischen Mietpreissteigerungen«. Was nicht allein ein Problem für Arme ist, so der Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, werde selbst für viele mit mittlerem Einkommen immer schwerer.

Jeder zweite Bundesbürger wohnt zur Miete, ein im internationalen Vergleich sehr hoher Anteil. Doch wer sind eigentlich die Vermieter? In der Öffentlichkeit stehen große Immobiliengesellschaften wie Vonovia mit 400...