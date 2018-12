Helferinnen des Weihnachtsmanns bei der Arbeit Foto: dpa/Bernd Settnik

In der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort bei Lychen (Uckermark) haben der Weihnachtsmann und seine fleißigen Helferinnen alle Hände voll zu tun. Noch bis Heiligabend beantworten sie die Briefe mit Wunschzetteln von Kindern aus aller Welt.

»Bis heute sind bei 239 290 Briefe eingegangen. 9120 Wunschzettel kamen aus dem Ausland, von Kindern aus 64 Ländern. Die Briefe mit der weitesten Reise kamen in diesem Jahr aus Indonesien, Peru und Südafrika«, berichtete Postsprecherin Tina Birke am Mittwoch. Am Montag nach dem dritten Advent kamen mit Abstand die meisten Briefe in Himmelpfort an. Es waren 21 074. Besonders viele Wunschzettel kommen aus dem Land Brandenburg, gefolgt von Sa...