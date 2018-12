Möwen schauen auf den Ammersee. Hier entsteht ein Mietshäusersyndikatsprojekt Foto: Lino Mirgeler/dpa

»Mit gefällt besonders das Miteinander in Augenhöhe«, sagt Markus Hirt. Der 56-jährige Sozialpädagoge ist einer der neun Mitstreiter, die sich im oberbayerischen Utting am Ammersee für ein alternatives Wohnprojekt einsetzen. Im Auge haben sie ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück am Ortsrand. Dort will die Initiative Wohnungen für 30 Personen sowie einige Gewerberäume bauen. Funktionieren soll das Ganze nach dem Modell des Mietshäusersyndikats. Dabei geht es um »Gemeineigentum an Haus und Grund«, finanziert durch Direktkredite von Geldgebern, die an sozialen Projekten interessiert sind.

Aufbauhilfe erhält die Uttinger Initiative vom Münchner Syndikathaus »Ligsalzstraße 8«, das bereits seit elf Jahren existiert. Unter der Adresse befindet sich im ehemaligen Arbeiterviertel Westend ein mehrstöckiges Mietshaus, das schon von außen das Anderssein signalisiert. Da ranken sich Pflanzen an der Hauswand empor, die Fassade ist himmelblau...