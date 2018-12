Appelle für Tarifbindung blieben in Thüringen völlig wirkungslos

Erfurt. Der Landkreistag macht Front gegen das vorige Woche erstmals vom Landtag beratene Thüringer Schulgesetz. »Regeln für Klassen- und Schulgrößen sind kein Mittel, um Lehrerstellen einzusparen«, sagte die Präsidentin des kommunalen Spitzenverbandes, Martina Schweinsburg. 40 Prozent der Schulen würden durch das Raster der von der Landesregierung vorgesehenen Klassen- und Schulgrößen fallen, so die CDU-Landrätin des Kreises Greiz. Die Kreise befürchteten, dass mit dem neuen Gesetz »viele der bestehenden Klassen und Schulen im ländlichen Raum in ihrer Existenz gefährdet sind«. dpa/nd

