Prenzlau. Unbekannte haben in Prenzlau Tausenden Karpfen die Flucht ermöglicht. Sie zerschnitten die Netze eines Fischereibetriebs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. So sind mehr als fünf Tonnen Fisch verschwunden. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. dpa/nd