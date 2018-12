Wiesbaden. Die Bruttolöhne in Deutschland sind im dritten Quartal dieses Jahres stark gestiegen. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug 3,6 Prozent und war damit so hoch wie seit dem Frühsommer 2011 nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden berichtete. Preisbereinigt hatten die Beschäftigten aber nur 1,5 Prozent Reallohnerhöhung in den Taschen. Grund sind die zuletzt schneller gestiegenen Verbraucherpreise. dpa/nd