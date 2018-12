Volker Bouffier (CDU, l), Ministerpräsident des Landes Hessen, und sein bisheriger Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) unterhalten sich miteinander. Foto: dpa/Arne Dedert

In Hessen zeigt sich, wofür die Grünen ihre Stärke nutzen. In der Koalition mit der CDU erhalten sie mehr Ministerien und ein paar Zugeständnisse im Koalitionsvertrag. Die beiden Parteien kündigen an, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und die Ausstattung der Schulen ausgeben zu wollen. Die voraussichtliche Fortsetzung von Schwarz-Grün bedeutet aber auch, dass die Ökopartei weiter so...