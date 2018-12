In Herrn Mosekunds Stammtischrunde entwickelte sich eine leidenschaftliche Debatte über die politischen Zustände. Es ging hoch her, zumal Alkohol im Spiel war. Auf dem Heimweg sagte ein Bekannter, der Herrn Mosekund ein Stück begleitete: »Das war doch mal eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe.« - »So«, entgegnete ein weiterer Stammtischbesucher, »ich fand ja, die eine oder andere Bemerkung war eindeutig unter der Gürtellinie.« Herr Mosekund sagte nichts. Abends notierte er in sein Tagebuch: »Manchmal kommt die Augenhöhe nicht über die Gürtellinie hinaus.«