Die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus hat Kritik an einer angeblichen »Jubelfeier« für die KPD, die die CDU geäußert hatte, zurückgewiesen. »Es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte«, sagte der Sprecher der Linksfraktion, Thomas Barthel. »Dazu gehört die Gründung der KPD.« Die Fraktion will am 7. Januar zum 100. Jahrestag einen »Rückblick auf die widerspruchsvolle und wechselvolle Geschichte dieser Partei« werfen. Die KPD war vor hundert Jahren im Festsaal des damaligen Preußischen Landtags, dem heutigen Abgeordnetenhaus gegründet worden. Die Parlamentsverwaltung sieht keine Veranlassung, gegen die Veranstaltung tätig zu werden. »Es geht um eine kritische Würdigung eines historischen Ereignisses an historischem Ort«, sagte ein Sprecher. dpa/nd