Berlin. Die deutschen Autohersteller tun nach Meinung ihrer Kunden nicht genug, um verbrauchs- und schadstoffarme Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage für die Deutsche Energieagentur (Dena) sagten zwei Drittel Befragten, die Industrie biete bei alternativen Antrieben nicht genug Modelle an. Mehr als die Hälfte findet demnach, die deutsche Autoindustrie sei im Wettbewerb um die Mobilität der Zukunft nicht gut aufgestellt. 60 Prozent der Deutschen würden sich mittlerweile für ein Auto mit alternativem Antrieb entscheiden - wenn denn der Kaufpreis derselbe wie bei einem Auto mit Verbrennungsmotor wäre. Das seien zehn Prozent mehr als vor einem Jahr, wie die Dena hervorhob. Am populärsten seien dabei Pkw mit elektrischem Antrieb. AFP/nd