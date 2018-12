Wen die Frage umtreibt, warum es mit uns Linken und unseren Revolutionsbemühungen nichts geworden ist, warum wir dem sich weltweit ausbreitenden Autoritarismus und/oder Neofaschismus zu wenig, manchmal kaum etwas entgegenzusetzen haben, dem kann ich nur das Studium der Essays von Götz Eisenberg ans Herz legen.

Worum geht es da? Um vieles. Und alles. Um die »freiwillige digitale Knechtschaft«, die die KP Chinas einführen will, den kurzen Frühling der Anarchie während der Bayerischen Räterepublik und darum, ob wir womöglich einen neuen Maschinensturm brauchen? Und um das »Bienensterben«. Aber was hat das mit dem Niedergang der SPD zu tun? Und wie steht es um die Blickverhältnisse zwischen Lehrer und Schülern? Und was sieht Eisenberg, wenn er von seinem Gießener Balkon aus »die Eingeborenen« für sein fiktives Lehr- und Studienfach »Ethnologie des Inlands« beobachtet?

Die Vielfalt der Entwicklungen, Zustände, Situationen, die der...