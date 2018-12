Ein Mann ist in Neukölln von einer Gruppe schwulenfeindlich beschimpft worden. Der 25-Jährige war am ersten Weihnachtstag händchenhaltend mit seinem Freund in der Weserstraße unterwegs, als die Gruppe ihn lautstark in arabischer Sprache beleidigte. Einer der Tatverdächtigen habe dabei auch versucht, den 25-Jährigen zu schlagen, wurde aber von einem anderen aus der Gruppe zurückgehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Paar ging schließlich und wurde dabei weiter homophob beleidigt. Der Staatsschutz ermittelt. dpa/nd