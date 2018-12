Ein Nachbar hat in Friedrichshain zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Alle drei wurden bei dem Küchenbrand in einem Hochhaus an der Lichtenberger Straße verletzt, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Ob es sich bei dem Retter um einen Mann oder eine Frau handelte, wurde nicht mitgeteilt. Den Angaben zufolge brannte es am Montagmittag im sechsten Stock des Wohnhauses. Die Flammen seien schnell gelöscht gewesen. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. dpa/nd