Der argentinische Journalist und Historiker Osvaldo Bayer ist tot. Er starb am Montag im Alter von 91 Jahren. Bayer, der aus einer österreichischen Auswandererfamilie stammte, war international vor allem wegen seiner Recherchen über den Streik und den Aufstand der Landarbeiter in Patagonien im Jahr 1921 bekannt. Sein Buch »La Patagonia rebelde« (auf Deutsch »Aufstand in Patagonien«) wurde 1974 verfilmt. Von 1958 bis 1973 arbeitete Bayer für die Zeitung »Clarín«, während der Militärdiktatur Argentiniens lebte er einige Jahre im Exil in Berlin. dpa/nd