Die Herstellung von individuellen Zytostatika für die Chemotherapie bei Krebs stellt hohe Anforderungen an Apotheken, sie ist aber auch ein gutes Geschäft. Foto: dpa/Daniel Karmann

Verunreinigte Blutdruckmedikamente, Krebstherapeutika ohne Wirkstoffe oder solche dubioser Herkunft - mit der Sicherheit einiger Medikamente war es im Jahr 2018 in der Bundesrepublik nicht besonders gut bestellt. Nun könnten Hersteller und Verantwortliche für dieses Feld darauf verweisen, dass bis auf die drei größeren Skandale kaum etwas zu beanstanden war. Wird jedoch jeder einzelne dieser Vorgänge genauer betrachtet, zeigen sie alle, dass mit ihnen Gefahren für Patienten verbunden waren und in Teilen noch sind.

Verunreinigte Blutdrucksenker aus chinesischer Produktion schreckten im Juli Tausende Versicherte auf. Medikamente gegen zu hohen Blutdruck gehören zu den am häufigsten verordneten Wirkstoffen in der Bundesrepublik wie in allen westlichen Industrieländern. Nun kam auch noch Valsartan ins Gerede, ein Wirkstoff aus der Gruppe der Sartane, die Blutgefäße erweitern. Bei einer Produktionsumstellung in China entstanden im Hers...