Damaskus. Nach rund sieben Jahren diplomatischer Eiszeit öffnet in Syriens Hauptstadt Damaskus wieder die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte ein Vertreter des syrischen Informationsministeriums mit. Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Anfang 2012 wegen des Bürgerkrieges ihre diplomatischen Beziehungen zu Syrien abgebrochen. Zuletzt mehrten sich jedoch die Anzeichen für eine allmähliche Normalisierung der Beziehungen zu Damaskus. AFP/nd

Mit Ablegern in acht europäischen Staaten will DiEM25 zu den EU-Wahlen antreten - und ganz nebenbei die Gemeinschaft umkrempeln

Quittung für 20 Jahre neoliberalen Sozialabbau: Der SPD glaubt in der Bundesrepublik nur noch eine Minderheit, sie könne eine Partei der Umverteilung nach unten sein

Familienkasse will Ermittler einsetzen / Ob und wie viel zu Unrecht bezogen wird, ist jedoch unklar

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!