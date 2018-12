Istanbul. Wegen Kritik an Präsident Erdogan hat die türkische Rundfunkbehörde zwei Fernsehsender mit Strafen belegt. Das Nachrichtenprogramm von Moderator Fatih Portakal auf Fox TV werde für drei Sendungen gesperrt, so die Zeitung »Hürriyet« unter Berufung auf die Behörde (RTÜK). Ein Programm des oppositionellen Senders Halk TV dürfe fünf Mal nicht ausgestrahlt werden, eines werde für drei Sendungen gesperrt. Bei Fox TV stößt sich RTÜK an einer Aussage von Fatih Portakal. Er hatte angesichts steigender Gaspreise in der Sendung gefragt, ob sich wegen politischen Drucks überhaupt jemand auf die Straße trauen würde, um friedlich zu protestieren. dpa/nd