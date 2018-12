Ein Sprichwort in Brasilien besagt, dass das Jahr nach dem Karneval beginnt. In der Tat starten viele politische Aktivitäten erst wieder nach der landesweiten Megasause Ende Februar. In diesem Jahr könnte der Kater jedoch früher eintreten - zumindest für die Linke. Denn am 1. Januar tritt der Rechtsradikale Jair Bolsonaro das Präsidentschaftsamt an.

Im Wahlkampf hetzte er gegen Schwarze, LGBTI und Frauen, verherrlichte offen die blutige Militärdiktatur und rief zu Gewalt gegen politische Gegner auf. Dennoch holte der Ex-Militär fast 60 Millionen Stimmen und setzte sich Ende Oktober in der Stichwahl gegen den Sozialdemokraten Fernando Haddad durch. Wie konnte es so weit kommen?

Brasilien steckt nach spektakulären Korruptionsskandalen, einer schweren Wirtschaftskrise und einer Explosion der Gewalt in einer der schwersten Krisen seiner Geschichte. Bolsonaro war es gelungen, sich als Saubermann und Antithese zum korrupten Establi...