Düsseldorf. Eltern von Drillingen oder mehr gemeinsam geborenen Kindern bekommen finanzielle Unterstützung vom Land Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) führe per Erlass zum 1. Januar 2019 mit Inkrafttreten des Landesetats das Mehrlingsgeld wieder ein, teilte die Staatskanzlei am Sonntag in Düsseldorf mit. In Nordrhein-Westfalen gemeldete Eltern, die ab 1. Januar gleichzeitig drei oder mehr Kinder bekommen, erhalten eine einmalige Hilfe in Höhe von 1000 Euro pro Kind. Laschet übernehme zugleich die Ehrenpatenschaft für die Kinder. Bereits im September 2018 hatte er die Ehrenpatenschaft für Vierlinge aus Köln übernommen. epd/nd