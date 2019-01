Jüchen. Nordrhein-Westfalen hat bald eine Stadt mehr. Die Gemeinde Jüchen im Rhein-Kreis Neuss wird am 1. Januar zur Stadt Jüchen. Grundlage ist die NRW-Gemeindeordnung, die es Kommunen ab einer Einwohnerzahl von 20 000 erlaubt, auf Antrag zu einer mittleren kreisangehörigen Stadt zu werden. Jüchen hat rund 23 700 Einwohner. dpa/nd

Teilnehmer des Kongresses des Chaos Computer Clubs sagen staatlichen Überwachungsmaßnahmen den Kampf an

