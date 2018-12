Die Rückgabe von Kulturgütern aus deutscher Kolonialzeit sollte aus Sicht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz begleitet werden von Hilfen an Institutionen der Herkunftsländer. »Es bräuchte einen Strukturfonds zur Unterstützung von Museen in Afrika und anderen Teilen der Welt«, sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Kooperationspartner deutscher Museen benötigten Hilfe zur Lösung infrastruktureller Probleme oder beim Kulturerhalt durch Restaurierung, Konservierung oder Digitalisierung. Häufig fehle es an technischer Ausstattung, sagte Parzinger. »Hier könnte mit überschaubarem Aufwand sehr viel erreicht werden.« dpa