Bonn. Noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht wie im Jahr 2018, teilte die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, am Sonntag in Bonn mit. 2018 sei ein Jahr der erschütternden Superlative: »In Bangladesch entstand das größte Flüchtlingslager der Welt, Venezuela erlebt die größte Fluchtbewegung in der modernen Geschichte Lateinamerikas und im Jemen hat sich nahezu unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit die derzeit größte humanitäre Krise der Welt entwickelt.« Weltweit seien mehr als 68,5 Millionen Menschen aktuell auf der Flucht, »Tendenz steigend«. epd/nd