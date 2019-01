Paris. Der jüdische Widerstandskämpfer Georges Loinger, der während des Zweiten Weltkriegs Hunderte Kinder vor den Nazis rettete, ist am Freitag mit 108 Jahren gestorben, teilte die Stiftung zur Erinnerung an die Shoah in Paris mit. Loinger schloss sich im von Deutschland besetzten Frankreich dem Widerstand an. Unter dem Deckmantel von Sommerlagern brachte er mit Unterstützern rund 350 jüdische Kinder über die Grenze in die Schweiz. Er bewahrte sie so vor der Deportation nach Auschwitz. dpa/nd