Washington. US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Einigung im Handelsstreit mit China in Aussicht gestellt. Er habe ein langes und sehr gutes Telefonat mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geführt, schrieb er am Samstag auf Twitter. Der Deal gehe gut voran. Wenn er zustande komme, werde er umfassend sein, alle Themen, Gebiete und Knackpunkte behandeln, so Trump. China und die USA überziehen sich seit Monaten mit gegenseitigen Sonderzöllen auf eine ganze Reihe von Produkten. Trump hatte den Streit ausgelöst, weil er das große Handelsdefizit mit China abbauen will. dpa/nd Kommentar Seite 8