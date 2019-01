»Ich hatte keine Kraft im Körper, da war nichts drin«, gab der mit acht olympischen Goldmedaillen dekorierte Biathlet Ole Einar Björndalen schmunzelnd zu. Gemeinsam mit Ehefrau Darja Domratschewa lief der Norweger bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen mehr als ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt auf den starken dritten Platz. Auf der letzten Runde war er zwar von Benedikt Doll abgefangen worden, doch der Sprintweltmeister wartete vor dem Ziel auf die Bitahlon-Legende und schenkte Björndalen und seiner Frau den Platz auf dem Podest.

Anton Schipulin startet am Sonnabend in Gelsenkirchen, danach beendet der russische Biathlet wegen neuer Dopingvorwürfe seine Karriere

Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster will endlich einen deutschen Vierschanzentourneesieger präsentieren

