Hannover. Die Suche nach dem Motiv eines Eindringlings am Flughafen Hannover hat die Ermittler am Sonntag beschäftigt. Der Mann war am Samstag mit einem Auto auf das Vorfeld gefahren und hatte so den Flugverkehr stundenlang lahmgelegt. Der Festgenommene schwieg gegenüber der Polizei. Es handele sich um einen 21-jährigen Polen ohne deutschen Wohnsitz, hieß es. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden. Es gebe »keinerlei Hinweise auf etwaige terroristische Hintergründe«, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige hatte laut Bundespolizei ein verschlossenes Tor gewaltsam aufgebrochen und war auf das Flughafengelände gefahren. Er habe Widerstand geleistet. dpa/nd