Man weiß schlechterdings nicht, wo man in dieser betörenden, üppig, ja verschwenderisch blühenden, hochzupreisenden Ausstellung zum zeichnerischen Œuvre von Volker Kriegel im Frankfurter Caricatura Museum hinschauen und verweilen, verweilen und weiter hinschauen soll; welchem der vielen, vielen und nie zu vielen Blätter lange Aufmerksamkeit zu schenken sei, auf denen die wie mit einer goldenen Nadel ausgeführten und gezogenen Strichelchen und Linien Filigranfiguren formen, die man allesamt am liebsten in die Arme nähme.

Allzu kühn dürfte die Behauptung nicht sein, dass drei Koryphäen der komischen Kunst in der Bundesrepublik die Wertschätzung all jener genießen, die bei Herz und Verstand sind: F. W. Bernstein, Loriot und Volker Kriegel. Das »Frankfurter Allgemeine Zentralorgan«, die Hauszeitung des Caricatura Museums, nennt den 2003 verstorbenen Kriegel zu Recht eine »Tripelbegabung« - wenn das nicht untertrieben ist, denn als Filmemac...