Berlin. Die Geldtransporter-Fahrer in Deutschland haben am Donnerstagmorgen ihren Streik fortgesetzt. In Ratingen in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich am Vormittag rund 450 Menschen an einer Kundgebung, wie eine Sprecherin des NRW-Landesbezirks der Gewerkschaft ver.di sagte. Sie waren am frühen Morgen in den Ausstand getreten und dann zum Sitz des Arbeitgebers Prosegur gezogen, einem Sicherheitsdienstleister. Dort sollten gegen Mittag die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Auch in anderen Bundesländern sollte am Donnerstag erneut gestreikt werden. Erste Arbeitsniederlegungen gab es bereits am Mittwoch. Daran beteiligten sich nach Angaben von ver.di etwa 3000 der deutschlandweit rund 12 000 Beschäftigten der Branche. AFP/nd