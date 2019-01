Was soll das sein

Washington. Die russischen Behörden haben dem US-Botschafter in Moskau Zugang zu einem unter Spionageverdacht festgenommenen US-Amerikaner gewährt. Botschafter Jon Huntsman habe Paul Whelan im Lefortowo-Gefängnis der russischen Hauptstadt besucht, hieß es am Mittwochabend aus dem Außenministerium in Washington. Der Diplomat habe dabei die Unterstützung der Botschaft angeboten und anschließend mit Whelans Familie telefoniert.

Die US-Regierung hatte von Russland dringend Aufklärung zu der Festnahme Whelans gefordert. Der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) hatte den Mann in Moskau unter Spionageverdacht festgenommen. Er sei auf frischer Tat »bei einem Akt der Spionage« ertappt worden, teilte der FSB am Montag mit. Nähere Angaben zu den Umständen wurden nicht gemacht. Die Festnahme sei bereits am 28. Dezember erfolgt. dpa/nd