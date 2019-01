Seoul. Ein nordkoreanischer Diplomat hat von Italien aus Asyl beantragt. Der Botschafter Pjöngjangs in Rom, Jo Song Gil, habe den Antrag für ein unbekanntes westliches Land gestellt, berichtete die südkoreanische Zeitung »JoongAng Ilbo« am Donnerstag unter Berufung auf diplomatische Quellen. Der Asylantrag Jos seit im Dezember gestellt worden, berichtete die Zeitung. Der 48-jährige Diplomat werde an einem »sicheren Ort« geschützt. AFP/nd