Seeon. Bei den 2019 anstehenden Wahlen in Europa und im Osten Deutschlands wollen sich CDU und CSU mit demonstrativer Geschlossenheit gegen drohende Stimmverluste stemmen. Trotz des neuen Gemeinschaftsgeistes betonten Unionsvertreter auf der am Samstag abgeschlossenen dreitägigen Klausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon, dass sie künftig auch unterschiedliche Meinungen zulassen werden. CDU und CSU gehen mit einem gemeinsamen Programm in den Europawahlkampf. Die Union wolle ein ambitioniertes, aber auch geerdetes Europa, welches bei den Menschen sei, sagte CSU-Vize Manfred Weber, der als Spitzenkandidat der Union und der Europäischen Volkspartei EVP antritt. CDU und CSU attackierten in Seeon insbesondere die EU-Austrittspläne der AfD für Deutschland. Bei ihrer dreitägigen Klausur beschloss die CSU zudem zahlreiche Positionspapiere - unter anderem zur Abschiebung straffälliger Flüchtlinge, zur Wohnungspolitik, zu Europa und zur Ausstattung der Bundeswehr. dpa/nd