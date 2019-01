Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes in Lichterfelde hat die S-Bahn den Zugverkehr um den Bahnhof Botanischer Garten gesperrt. Kurz vor 14 Uhr habe ein Bahnmitarbeiter den in ein blaues Kleidungsstück eingewickelten Gegenstand bemerkt und die Polizei alarmiert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Der Gegenstand lag in einem Einkaufswagen unter einer Bahnüberführung in der Enzianstraße. Die Untersuchung durch Spezialkräfte ergab schließlich, dass der Gegenstand harmlos war, die Sperrung wurde wieder aufgehoben. dpa/nd