Börgerende. Die Neujahrssturmflut hat an der Steilküste von Börgerende-Rethwisch westlich von Rostock zu massiven Abbrüchen geführt. Betroffen sei ein Abschnitt von mehreren hundert Metern, sagte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). An einigen Stellen existiere der Ostseeküsten-Radwanderweg nicht mehr. »Ich verstehe die Landesregierung nicht, dass dagegen nichts unternommen wird«, sagte Hagemeister. Jedes Jahr gingen mehrere Meter Küste verloren. Die Abbrüche wären bei entsprechenden Schutzmaßnahmen nicht notwendig. dpa/nd

