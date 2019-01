»Hören Sie das auch?«, fragte Herr Mosekund einen Bekannten beim Spaziergang. »Was denn?«, fragte der Bekannte erstaunt. »Nun, dieses Knallen und Pfeifen, all diese Kanonenschläge«, antwortete Herr Mosekund. »Da ist nichts«, sagte der Bekannte, »es ist vollkommen ruhig, und Silvester ist doch schon ein paar Tage her. Womöglich ist Ihnen das Geböller aufs Gemüt geschlagen, es war ja auch kaum zu ertragen.« - »Ja«, entgegnete Herr Mosekund, »vielleicht knalluziniere ich.«

Die wütende Frau als Provokation der männlichen »Anstandswauwaus«: Die Kritik an Rashida Tlaibs »Motherfucker«-Bemerkung zeigt die Doppelstandards für öffentliche Auftritte von Politikern

