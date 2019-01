Potsdam. Insgesamt 36 Millionen Euro hat die Landesregierung 2018 in die Sicherung, Sanierung und Restaurierung von Denkmalen investiert. Die Mittel stellten die Ministerien für Kultur sowie Infrastruktur bereit. Darüber informierten am Montag die zuständigen Ministerinnen Martina Münch und Kathrin Schneider (beide SPD) in Potsdam. Wie Kulturministerin Münch erklärte, unterstützte ihr Haus die Erhaltung und Sanierung von Denkmalen 2018 mit rund 12 Millionen Euro. Davon flossen rund 2 Millionen Euro in die Denkmalförderprogramme des Ministeriums. Die Stiftungen erhielten 6,1 Millionen Euro für den Erhalt ihrer Bauten und Anlagen, wobei der Löwenanteil mit etwa 5 Millionen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten überwiesen wurde. 3,73 Millionen Euro gingen an Kirchen, Religions᠆gemeinschaften und Kommunen für die Sanierung von Sakralbauten und jüdischen Friedhöfen. »Die Städtebauförderung stellt erneut den größten Posten für die Sicherung und Wiederherstellung von historischen Gebäuden, Straßen, Plätzen und Parkanlagen«, erklärte Infrastrukturministern Schneider. Allein 24 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel seien aus dem Programm »Städtebaulicher Denkmalschutz« gekommen. tm