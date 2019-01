»Wir gehen auf Nummer sicher«, sagt Gregor Knak und schlüpft in einen weißen Schutzanzug. Mit Schutzmaske und einem Pinsel bewaffnet steigt der 40-jährige Restaurierer seitlich in das Orgelgehäuse und streicht vorsichtig wurmstichige Stellen am Blasebalg mit Schädlingsbekämpfungsmittel ein. »Hier ist viel Holzwurm drin.« Seit Montag haben Knak und sein Kollege Uwe Schefferski eine besondere Mission: Sie sollen die Buchholz-Grüneberg-Orgel in der Demminer Kirche St. Bartholomaei - eine der größten Orgeln in Vorpommern - vor der Zerstörung durch Holzwürmer retten.

Die riesige Orgel mit rund 4000 Pfeifen wurde im Jahr 1819 von Baumeister Simon Buchholz (1758 -1825) in Demmin erbaut und 1867 von Barnim Grüneberg (1828- 1907) stark erweitert. Sie gilt als die größte in Deutschland erhaltene Orgel Grünebergs. »Das ...