Leipzig. Das Bürgerbüro der LINKE-Politiker Sören Pellmann und Cornelia Falken in Leipzig ist am Wochenende beschmiert worden. Wie der Bundestagsabgeordnete Pellmann mitteilte, wurden am Montag ein Hakenkreuz sowie »Lügen Linke«-Schriftzüge an der Fassade entdeckt. Zudem seien die Scheiben offensichtlich mit Böllern beworfen worden. Auf dem Glas hätten sich Rückstände befunden. Die Politiker vermuteten rechte Täter hinter der Attacke. Der Angriff zeige, dass sich das gesellschaftliche Klima auch in Leipzig weiter verschärfe. dpa/nd