Foto: Joachim Fieguth

Frauenromane? Ein Genre, das zu Unrecht und oft bewusst böswillig als seichte, nicht ernst zu nehmende Belletristik belächelt oder gar denunziert wurde und wird. Die Spötter freilich kämen nicht auf die Idee, die Werke einer Jane Austen oder Françoise Sagan unter ihr arrogantes Verdikt zu subsumieren, gleichwohl jene ebenfalls Frauen in den Mittelpunkt ihrer Bücher stellten, mit ihren Stärken und Schwächen, Träumen und Sehnsüchten, Hoffnungen und Enttäuschungen. Gewiss, den Berühmtheitsgrad einer Austen oder Sagan hat Charlotte Worgitzky nicht erreicht. Sie hatte aber eine begeisterte, dankbare Leserschaft, nicht nur, wohl aber vor allem unter Frauen in der DDR. Doch selbst in jenem Staat wurden Autorinnen, worunter etwa Elfriede Brüning litt, von der männlichen Riege der Literaten nicht immer als gleichwertig angesehen und geachtet...