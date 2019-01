2019 feiert Asterix ein großes Jubiläum: Die Comic-Reihe wird 60 Jahre alt. Seit dem 29. Oktober 1959 wurden 390 Millionen Alben und Übersetzungen in 111 Sprachen und Dialekten verkauft - davon 130 Millionen allein in Deutschland. Albert Uderzo und René Goscinny, den Schöpfern der Asterix-Reihe, verdankt Frankreich somit einen seiner größten Exportschlager. Der Verlag Egmont Ehapa Media feiert das mit dem 38. Band der Reihe, welcher nach »Asterix in Italien« das vierte Gemeinschaftswerk des Autorenduos Jean-Yves Ferri und Didier Conrad ist. Auch soll der Animationsfilm »Asterix - Das Geheimnis des Zaubertranks« im März in die Kinos kommen. nd