Paris. Die französische Regierung will härter gegen Gewalt bei den Gelbwesten-Protesten vorgehen. Premierminister Edouard Philippe kündigte am Montagabend im Fernsehen ein Sicherheitsgesetz an, das unter anderem Demonstrationsverbote gegen Randalierer ermöglichen soll. Am kommenden Sonnabend soll ein Großaufgebot von 80 000 Polizisten die Demonstrationen begleiten. Der Premierminister kündigte auch an, dass Gewalttäter künftig in einer eigenen Datei erfasst werden sollen. dpa/nd