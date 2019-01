Marc-Uwe Kling steht mit »Die Känguru-Apokryphen« an der Spitze der GfK-Hörbuchcharts. Auf Platz zwei folgt »Die drei ??? - Geheimnis des Bauchredners«. Auf Platz drei und vier steht wieder Marc-Uwe Kling mit den Känguru-Chroniken und dem -Manifest. Auf Platz fünf steht die »PAW Patrol Hörspielbox 1«, gefolgt von Bibi & Tina - Der Freundschaftstag. Platz sieben erhält Hape Kerkelings »Der Junge muss an die frische Luft«. Darauf folgen Sebastian Fitzek mit »Der Insasse« und »Tabaluga - Das Original-Hörspiel zum Kinofilm«. dpa/nd

Die Berliner Linksfraktion erinnerte an die Gründung der KPD vor 100 Jahren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!