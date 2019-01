Was soll das sein

Als Franck R. wieder Appetit auf etwas Edelmetallisches hatte, genehmigte er sich in Berlin eine goldene Currywurst (22 Karat) für fünf Euro und ein Gläschen Danziger Goldwasser. Das Video, das ihn beim Schnippeln seiner Wurst zeigt, blieb weitgehend unbeachtet. »Bild« beschäftigte sich mit Hartz-IV-Beziehern, die in Saus und Braus leben. Uli Hoeneß klagte über die Steuerlast der Profifußballer, Karl-Heinz Rummenigge schaute auf seine Rolex. Karl-Heinz Lauterbach forderte, die Bundesliga-Trophäe zu vergolden, sollte Borussia Dortmund sie gewinnen. Und während Innenminister Joachim Herrmann bereits R.s Abschiebung aus Bayern nach Saisonende vorbereitete, zeigte sich Sahra Wagenknecht in goldener Pelle vor dem Brandenburger Fußballtor und sagte etwas von Franzosen, denen man es gleichtun solle. Gerührt grüßte R. Mütter, Großmütter, Stammbäume, Pseudo-Journalisten und alle, die ihre Existenz löchrigen Kondomen verdanken, auch von seinem kranken Goldhamster. rst