Der Präsident der Weltbank, Jim Yong Kim, tritt überraschend zurück. Er werde zum 1. Februar sein Amt vorzeitig aufgeben, teilte die Weltbank am Montag in Washington mit. Kim stand mehr als sechs Jahre lang an der Spitze der internationalen Finanzinstitution mit 189 Mitgliedstaaten und war erst 2017 für eine zweite fünfjährige Amtsperiode wiedergewählt worden.

Der 59-jährige promovierte Mediziner erklärte, er werde unmittelbar nach seinem Ausscheiden einem Unternehmen beitreten, das im Bereich von Infrastrukturinvestitionen in Entwicklungsländern aktiv ist. Genaueres werde er in Kürze bekanntgeben. Außerdem will sich Kim wieder stärker in der von ihm mitgegründeten Organisation Partners In Health engagieren.

Sein Gang in die Privatwirtschaft stieß bei Nichtregierungsorganisationen auf scharfe Kritik: »Der direkte Wechsel ...